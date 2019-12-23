Китайский лидер поздравил президента Азербайджана

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения и передаю наилучшие пожелания.

В последние годы китайско-азербайджанские отношения развиваются с высокой динамикой, и наше сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" расширяется.

В ходе встречи, проведенной с Вами в преддверии состоявшегося в апреле текущего года Второго форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", мы достигли важных договоренностей по нашим двусторонним связям и вопросам, представляющим взаимный интерес. Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и желаю, чтобы нашими совместными усилиями отношения дружбы и сотрудничества вышли на новый этап на благо наших народов.

Желаю Вам здоровья и успехов в делах".