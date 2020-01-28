Посол: Китай пока не разрешает эвакуацию азербайджанских студентов из зоны карантина

"В данный момент в центре нашего внимания, в первую очередь, находятся азербайджанские студенты из города Ухань- эпицентра распространения коронавируса".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы в эфире гостелеканала AZTV.

"Мы каждый день с ними на связи, интересуемся их состоянием. Студентам из Ухани сложнее всего, так как они не могут вообще выходить из своих квартир и общежитий. Но они обеспечиваются питанием в столовых. Те, кто живут в квартирах, сами запаслись продуктами питания", -сказал он.

Посол подчеркнул, что китайская сторона официально объявила в Ухане карантин.

"Вы знаете, что правительство Китая считает на начальном этапе опасным вывоз людей из зоны карантина, но мы ведем очень серьезные переговоры, чтобы вывезти наших граждан-студентов из данной зоны. Азербайджанское правительство крайне серьезно относится к ситуации с нашими студентами. Надеемся, что переговоры скоро дадут положительный результат",- подытожил посол.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.