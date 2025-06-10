Лу Мэй: Китай готов расширить гуманитарное сотрудничество с Азербайджаном

Китай готов расширить гуманитарное сотрудничество с Азербайджаном.

Китай готов расширить гуманитарное сотрудничество с Азербайджаном, как со страной, поддерживающей глобальные инициативы диалога между цивилизациями.

Как передает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на мероприятии, посвященном первому Международному дню диалога между цивилизациями - 10 июня.

"Международный день диалога между цивилизациями способствует углублению взаимопонимания и дружбы между народами путем диалога. Мы сможем написать новую главу в укреплении связей между народами Китая и Азербайджана", - сказала она.

Дипломат напомнила, что в апреле этого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства.

"В заявлении подчеркивается, что Азербайджан всесторонне поддерживает глобальную Инициативу цивилизации, предложенную Китаем, и высоко оценивает резолюцию о провозглашении "Международного дня диалога между цивилизациями", также выдвинутую Китаем. Также Азербайджан готов совместно отстаивать уважение к многообразию цивилизаций, активно продвигать гуманитарные обмены и сотрудничество", - сказала она.

Лу Мэй подчеркнула, что Китай поддерживает усилия Азербайджана в рамках инициативы "Бакинский процесс", в том числе организованные страной международные форуму для поощрения межкультурного диалога.

"Это свидетельствует, что обе страны поддерживают инициативы друг друга и вместе реализуют глобальную Инициативу цивилизации", - добавила она.