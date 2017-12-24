Киргизский президент поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в поздравительном письме говорится:
Уважаемый Ильхам Гейдарович.
Примите мои искренние поздравления и теплые пожелания по случаю Вашего дня рождения.
Убежден, что Ваш профессионализм и богатый опыт государственной деятельности будут способствовать дальнейшему процветанию братского Азербайджана и повышению его международного авторитета.
Желаю Вам доброго здоровья, счастья и успехов на высоком государственном посту.
News DepartmentАвтор новости
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