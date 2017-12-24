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    Киргизский президент поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

    Ваш профессионализм и богатый опыт будут способствовать дальнейшему процветанию братского Азербайджана и повышению его международного авторитета

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

    Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Примите мои искренние поздравления и теплые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

    Убежден, что Ваш профессионализм и богатый опыт государственной деятельности будут способствовать дальнейшему процветанию братского Азербайджана и повышению его международного авторитета.

    Желаю Вам доброго здоровья, счастья и успехов на высоком государственном посту.

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