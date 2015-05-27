Керри заявил о поддержке роли Азербайджана в энергобезопасности Европы

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри заявил о том, что Вашингтон "серьезно поддерживает роль Азербайджана в обеспечении диверсификации поставок энергорсурсов в Европе с помощью Южного газового коридора".

Глава американской дипломатии поздравил "народ Азербайджана с отмечаемым 28 мая Днем Республики", передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Девяносто семь лет назад народ Азербайджана создал первую светскую демократическую республику в мусульманском мире. А с тех пор, как вы провозгласили независимость от Советского Союза в 1991 году, наши страны вместе сотрудничают в обеспечении независимости Азербайджана", — сказал Керри.

Отметив партнерство Вашингтона и Баку в "борьбе с терроризмом и в обеспечении региональной и международной безопасности посредством миссии НАТО в Афганистане", госсекретарь также подчеркнул "приверженность США поиску мирного решения конфликта в Нагорном Карабахе, противостоянию транснациональным угрозам и продвижению верховенства закона".