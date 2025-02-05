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Кения и Азербайджан провели обмен опытом в сфере судебной практики

Кения и Азербайджан провели обмен опытом в сфере судебной практики Делегация во главе с председателем Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджана Инамом Керимовым находилась с официальным визитом в Кении с 3 по 5 февраля 2025 года по приглашению председателя Верховного суда Кении Марты Коомен.
Внешняя политика
5 февраля 2025 г. 18:30
Кения и Азербайджан провели обмен опытом в сфере судебной практики

Делегация во главе с председателем Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджана Инамом Керимовым с 3 по 5 февраля находилась с официальным визитом в Кении по приглашению председателя Верховного суда Кении Марты Коомен.

Как сообщает Report, в первый день визита делегация провела встречу в Верховном суде страны, где предоставила подробную информацию о судебных реформах, проводимых в Азербайджане.

Противоположная сторона была проинформирована о работах по совершенствованию судебной системы Азербайджана в соответствии с международными стандартами, повышению доступности правосудия и расширению единой судебной практики. Отмечено, что в настоящее время регулярно проводятся мероприятия по электронизации услуг в судах, а также усиливается работа по внедрению искусственного интеллекта.

На встрече также была представлена подробная информация о работе, проводимой в рамках совершенствования информационной системы "Электронный суд" по инициативе Верховного суда Азербайджана. Состоялся обмен мнениями по поводу судебной практики страны.

В свою очередь Марта Коомен предоставила информацию о деятельности судебной системы Кении, цифровизации и работе по внедрению информационных технологий в организации процессов. Она подчеркнула важность взаимного сотрудничества и обмена опытом между судебными системами двух стран.

В рамках визита делегация посетила основные судебные учреждения Кении, в том числе Национальный центр транскрипции и Центр административных судебных услуг в Судебном комплексе Милимани. Также они посетили специализированный суд Кахава по трансграничным делам и борьбе с терроризмом, провели встречу с руководством Коллегии адвокатов Кении. Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в судебно-правовой сфере.

Делегация также посетила посольство Азербайджана в Найроби.

Отметим, что во встречах принимал участие посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKeniyada Azərbaycanın məhkəmə təcrübəsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb

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