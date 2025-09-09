Кения и Азербайджан обсудили обмен опытом между Huduma и ASAN Service

Посол Азербайджана Султан Гаджиев провел встречу с официальными лицами Кении, посвященную вопросам сотрудничества в сфере государственных услуг.

Как передает Report об этом сообщил секретарь кабинета министров по развитию человеческого капитала и специальных программ Кении Джеффри Киринга Руку в соцсети Х.

Ключевым направлением диалога стал обмен опытом между кенийскими центрами Huduma и азербайджанской системой ASAN Service, которая считается успешной моделью "единого окна" для предоставления госуслуг.

Во встрече также приняли участие главный секретарь по вопросам государственной службы и развития человеческого капитала Джейн Кере Имбунья и представители Министерства иностранных дел Кении.