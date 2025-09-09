Keniya və Azərbaycan Huduma ilə ASAN Xidmət arasında təcrübə mübadiləsini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 09 sentyabr, 2025
- 21:00
Azərbaycanın səfiri Sultan Hacıyev Keniya rəsmiləri ilə dövlət xidmətləri sahəsində əməkdaşlığa dair görüş keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Keniyanın Nazirlər Kabinetinin İnsan Kapitalının İnkişafı və Xüsusi Proqramlar üzrə katibi Cefri Kirinqa Ruku "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Dialoqun əsas istiqaməti Keniyanın Huduma mərkəzləri ilə dövlət xidmətlərinin göstərilməsi üçün uğurlu "bir pəncərə" modeli hesab edilən Azərbaycanın ASAN Xidmət sistemi arasında təcrübə mübadiləsi olub.
Görüşdə həmçinin Keniyanın Dövlət Qulluğu və İnsan Kapitalının İnkişafı üzrə Baş katibi Ceyn Kere İmbunya və Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndələri də iştirak ediblər.
Son xəbərlər
21:58
Fransanın yeni Baş nazirinin adı açıqlanıbDigər ölkələr
21:54
Tramp İsrailin zərbələrindən sonra Netanyahu və Qətərin rəhbərliyi ilə danışıbDigər ölkələr
21:54
Foto
Video
DÇ-2026: Azərbaycan millisi Ukrayna ilə bərabərə qalıb - YENİLƏNİB-5Futbol
21:34
Avropa seçim qarşısında: Tez hərəkət edin, yoxsa….Analitika
21:32
Emin Mahmudov Azərbaycan millisinin tarixinə düşübFutbol
21:28
İsrailin Dohaya hücumunda 6 nəfər ölübDigər
21:15
Aİ 2030-cu ilə qədər müdafiə hazırlığını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcəkDigər ölkələr
21:00
Foto
Keniya və Azərbaycan Huduma ilə ASAN Xidmət arasında təcrübə mübadiləsini müzakirə edibXarici siyasət
20:42