Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Кенийские СМИ: WUF13 позволит расширить сотрудничество между Баку и Найроби

    Внешняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 16:36
    Кенийские СМИ: WUF13 позволит расширить сотрудничество между Баку и Найроби

    Кения примет участие в 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Баку в 2026 году, что позволит расширить сотрудничество между странами в ряде ключевых сфер.

    Как передает Report, об этом говорится в статье издания African Gambit, посвященной развитию партнерских отношений между Баку и Найроби.

    В частности издание отмечает такие отрасли, как цифровые инновации, борьба с изменением климата, торговля и "зеленый" рост. В статье особо отмечается, что форум WUF13 станет площадкой для обмена мнениями по вопросам городской политики.

    По словам губернатора округа Киамбу Уильяма Кабого Гитау, чьи слова приводит издание, Кения укрепляет сотрудничество с Азербайджаном по дипломатическим, экономическим и гуманитарным направлениям. Среди недавних совместных шагов - визиты высокого уровня, первые двусторонние политические консультации и участие Кении в климатической конференции COP29 в Баку.

    Кроме того, отмечается, что Кения готовится принять 7-ю сессию Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA-7) в декабре 2025 года и Азербайджан окажет стране поддержку в ее организации. Мероприятие охватит темы искусственного интеллекта, спорта и окружающей среды, а также устойчивость к противомикробным препаратам. Такое сотрудничество отражает совпадение стратегических приоритетов двух стран в вопросах экологического управления и разработки технологической политики, говорится в статье.

    Уильям Кабого Гитау также подчеркнул приверженность Кении развитию партнерств, которые способствуют устойчивому развитию. Сотрудничество Баку и Найроби, по его словам, демонстрирует стремление сторон к продвижению общих приоритетов развития и расширению международного взаимодействия.

    Гуманитарная и политическая поддержка со стороны Азербайджана укрепляет дипломатические отношения между странами. Обе стремятся к сотрудничеству в решении общих проблем в области климата, технологий и городского развития, подчеркнули в статье.

    Кения Азербайджан сотрудничество WUF13 COP29 ООН
    Kenyan media: WUF13 to expand Baku-Nairobi co-op

    Последние новости

    17:09

    СМИ: США и Россия могут вскоре согласовать рамочное соглашение по Украине

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    17:00

    Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр подписали меморандум о сотрудничестве

    Наука и образование
    16:55

    В Британии напавшему с ножом в поезде предъявили еще семь обвинений

    Другие страны
    16:52
    Фото
    Видео

    Народная артистка Роза Джалилова похоронена - ОБНОВЛЕНО-2

    Искусство
    16:51
    Фото

    Мухтар Бабаев рассказал на COP30 о таянии ледников в Азербайджане

    COP29
    16:49

    Депутат: Падение цен на нефть на $10 может повлиять на доходы бюджета

    Энергетика
    16:48

    Верховная рада Украины поддержала отставку министров юстиции и энергетики - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:47
    Фото

    АПБА выявило факт подделки за рубежом официальных фитосанитарных сертификатов

    Внутренняя политика
    Лента новостей