Кенийские СМИ: WUF13 позволит расширить сотрудничество между Баку и Найроби

Кения примет участие в 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Баку в 2026 году, что позволит расширить сотрудничество между странами в ряде ключевых сфер.

Как передает Report, об этом говорится в статье издания African Gambit, посвященной развитию партнерских отношений между Баку и Найроби.

В частности издание отмечает такие отрасли, как цифровые инновации, борьба с изменением климата, торговля и "зеленый" рост. В статье особо отмечается, что форум WUF13 станет площадкой для обмена мнениями по вопросам городской политики.

По словам губернатора округа Киамбу Уильяма Кабого Гитау, чьи слова приводит издание, Кения укрепляет сотрудничество с Азербайджаном по дипломатическим, экономическим и гуманитарным направлениям. Среди недавних совместных шагов - визиты высокого уровня, первые двусторонние политические консультации и участие Кении в климатической конференции COP29 в Баку.

Кроме того, отмечается, что Кения готовится принять 7-ю сессию Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA-7) в декабре 2025 года и Азербайджан окажет стране поддержку в ее организации. Мероприятие охватит темы искусственного интеллекта, спорта и окружающей среды, а также устойчивость к противомикробным препаратам. Такое сотрудничество отражает совпадение стратегических приоритетов двух стран в вопросах экологического управления и разработки технологической политики, говорится в статье.

Уильям Кабого Гитау также подчеркнул приверженность Кении развитию партнерств, которые способствуют устойчивому развитию. Сотрудничество Баку и Найроби, по его словам, демонстрирует стремление сторон к продвижению общих приоритетов развития и расширению международного взаимодействия.

Гуманитарная и политическая поддержка со стороны Азербайджана укрепляет дипломатические отношения между странами. Обе стремятся к сотрудничеству в решении общих проблем в области климата, технологий и городского развития, подчеркнули в статье.