Кеми Себу освободили из-под стражи во Франции

Известный борец за права африканских народов Кеми Себа освобожден из-под ареста во Франции.

Известный борец за права африканских народов Кеми Себа освобожден из-под ареста во Франции.

Как сообщает Report, его задержали в Париже не полицейские, а французские спецслужбы.

Себу обвинили в сотрудничестве с зарубежными странами, ему грозило до 30 лет лишения свободы. Однако, в суде не было представлено никаких доказательств этих обвинений.

Отметим, что Себа был арестован в Париже 15 октября.

Kеми Себа известен как один из лидеров движения за независимость и суверенитет Африки, является активным борцом с неоколониализмом. Он также является одним из главных критиков политики неоколониализма, которую проводят власти Франции.