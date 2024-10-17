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Кеми Себу освободили из-под стражи во Франции

Кеми Себу освободили из-под стражи во Франции Известный борец за права африканских народов Кеми Себа освобожден из-под ареста во Франции.
Внешняя политика
17 октября 2024 г. 15:00
Кеми Себу освободили из-под стражи во Франции

Известный борец за права африканских народов Кеми Себа освобожден из-под ареста во Франции.

Как сообщает Report, его задержали в Париже не полицейские, а французские спецслужбы.

Себу обвинили в сотрудничестве с зарубежными странами, ему грозило до 30 лет лишения свободы. Однако, в суде не было представлено никаких доказательств этих обвинений.

Отметим, что Себа был арестован в Париже 15 октября.

Kеми Себа известен как один из лидеров движения за независимость и суверенитет Африки, является активным борцом с неоколониализмом. Он также является одним из главных критиков политики неоколониализма, которую проводят власти Франции.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Afrika xalqlarının hüquqları uğrunda mübarizəni boğa bilmədi: Kemi Seba azadlıqda

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