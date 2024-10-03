Кеми Себа: Мы рассчитываем на поддержку Азербайджана

НПО URGENCES PANAFRICANISTES рассчитывает на поддержку Азербайджана и видит в Бакинской инициативной группе искреннего друга.

НПО URGENCES PANAFRICANISTES рассчитывает на поддержку Азербайджана и видит в Бакинской инициативной группе искреннего друга.

Как передает Report, об этом заявил глава НПО Кеми Себа журналистам в Баку.

"Мы приехали сюда, потому что устали от притеснений Запада. Мы здесь, в Азербайджане, потому что ищем поддержки, и я верю, что Баку окажет нам поддержку на какой-то период или на долгосрочной основе. Мы ищем здесь искренних друзей, и видим в Бакинской инициативной группе искреннего друга", - сказал Себа.

Он добавил, что четыре крупные системы порабощения в Европе, точнее колониальные системы, и сегодня демонстрируют свое влияние.

"Я нахожусь в Баку, поскольку я знаю, что Баку может сделать для нас, и верю, что вместе мы совершим великие дела", - сказал он.

Он также рассказал, что ведет борьбу с империализмом 25 лет и в течение этого был свидетелем дискриминации в отношении чернокожих.

"Из-за французского режима я сидел в тюрьме. Дважды был задержан во Франции и дважды - в Африке и мне повезло, что я смог освободиться. Олигархическая Франция и в эти дни может оказывать свое влияние на чернокожее население Африки, и, чтобы удерживать его под своим контролем, заявляет о необходимости присутствия Запада и продолжает работу через свои диаспоры", - сказал Кеми Себа.

Отметим, что Кеми Себа признан одним из символических лидеров движения за независимость, суверенитет стран Африки и ведет активную борьбу с неоколониализмом. Он также является одним из главных критиков французского неоколониализма.

Себа родился в Страсбурге, Франция, в 1981 году. В 2024 году правительство Франции лишило Кеми Себу гражданства за открытую критику в адрес французских властей за ущерб, причиненный африканским странам в результате колониальной политики Парижа, и поддержку движений за независимость заморских территорий.

Власти Франции также несколько раз арестовывали Себу, чтобы заставить его отступить от своей позиции и отказаться от своей деятельности.

В ответ на утрату французского гражданства президент Нигера назначил Себу специальным советником, ряд африканских стран предоставил ему дипломатический паспорт.

Себа обладает широкой аудиторией в различных социальных сетях – у него 1,3 млн подписчиков в Facebook, 370 тыс. в TikTok, 306 тыс. в Instagram, 280 тыс. в "X", с также 230 тыс. в YouTube.