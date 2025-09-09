ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Казахстанский эксперт: Азиатские страны должны укреплять сотрудничество для снижения геополитических рисков

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 15:48
    Казахстанский эксперт: Азиатские страны должны укреплять сотрудничество для снижения геополитических рисков

    Азиатским государствам необходимо усилить сотрудничество и создавать новые транспортные коридоры для противодействия геополитическим рискам.

    Как сообщает Report, об этом на 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку заявил директор Департамента международной безопасности Института стратегических исследований при президенте Казахстана Даурен Абен.

    По его словам, цифровизация и "зеленая" трансформация играют ключевую роль в обновлении региональных цепочек поставок, особенно связанных с углеродоемким производством. "Здесь крайне важно правильное управление данными, и в этом может помочь искусственный интеллект", - отметил он.

    Эксперт подчеркнул, что игнорировать геополитические риски нельзя: их преодоление возможно только через усиление сотрудничества и создание новых коридоров, что станет стратегической дорожной картой для укрепления роли Азии в мировой экономике.

    Qazaxıstan nümayəndəsi: Asiya ölkələri geosiyasi risklərə qarşı əməkdaşlığı gücləndirməlidirlər

