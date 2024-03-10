Касым-Жомарт Токаев: Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества

Современные казахско-азербайджанские отношения находятся на подъеме.

Современные казахско-азербайджанские отношения находятся на подъеме.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Азербайджан" перед своим государственным визитом в Азербайджан.

"Фундаментом для успешного развития наших связей служат, прежде всего, вековые братские узы между казахским и азербайджанским народами, многолетнее плодотворное сотрудничество наших государств, взаимная поддержка на международной арене.

Ну и, конечно, немаловажным аспектом являются личные доверительные и дружеские отношения, которые сложились у нас с Президентом Азербайджана Ильхамом Гейдар оглу Алиевым. Это способствует укреплению взаимопонимания по всему спектру вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы еще раз поздравить уважаемого Ильхама Гейдар оглу с убедительной победой на недавних президентских выборах. Итоги голосования подтвердили всенародную поддержку лидера Азербайджана и признание его заслуг в деле обеспечения национального единства, территориальной целостности и динамичного развития государства.

Мой официальный визит в Азербайджан в 2022 году стал в определенном смысле прорывным для партнерства Баку и Астаны.

Во-первых, это был мой первый визит в Азербайджан в качестве главы государства. Во-вторых, он состоялся в канун 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. И в-третьих, принятие по итогам визита совместной Декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия стало отправной точкой для нового этапа нашего сотрудничества.

Современные казахско-азербайджанские отношения находятся на подъеме. Идет планомерная работа по наращиванию контактов в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах.

В дополнение к традиционным механизмам взаимодействия образованы и работают Деловой и Экспертный советы. В ходе моего визита в Баку мы запустим работу Высшего межгосударственного совета и проведем его первое заседание.

Поступательно расширяется нормативно-правовая база, только за последние полтора года подписано порядка 40 важных двусторонних документов. К подписанию в ходе предстоящего визита готовится еще один солидный пакет документов. Естественным образом это придаст новый темп нашему взаимодействию.

С 2020 года товарооборот между нашими странами увеличился почти в 5 раз (с 109 до 529 млн долл.). Это впечатляющая динамика, и мы планируем продолжить наращивание объемов.

В нашем "портфеле" имеется ряд проектов, имеющих важное значение как для наших стран, так и для региона в целом. Это расширение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и энергетического кабеля по дну Каспийского моря, экспорт нефти и урана через Азербайджан, поставки пшеницы из Казахстана на азербайджанский рынок. Ряд совместных инициатив нацелен на укрепление культурных связей и увеличение туристических потоков между двумя странами.

Наша общая цель – создать поистине прочные отношения между Казахстаном и Азербайджаном как в стратегическом, так и в союзническом смысле. Уверен, совместными усилиями мы достигнем этой цели", - отметил Президент Казахстана.