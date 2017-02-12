Армянский политтехнолог: "Экстрадиция Лапшина в Баку - провал работы армянского МИД"

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Ситуация с экстрадицией блогера Лапшина показала, что в армянской дипломатии налицо существенные провалы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом считает политтехнолог Карен Кочарян.

«Давайте посмотрим, кто у нас становится послом? Это бывшие депутаты: те, кто удаляется с политического поля и становится «дипломатом». Это не профессионалы и не представители дипкорпуса», - сказал он на пресс-конференции в субботу.

Политолог считает, что ситуация с экстрадицией Лапшина из Беларуси в Азербайджан показала, что в СНГ уменьшается число проармянских стран и в этом, по его мнению, есть доля вины армянского внешнеполитического ведомства.

«Утверждение о том, что экстрадиция Лапшина не является делом Армении - неверно. В данном случае все очень политизировано. И следующей «Беларусью» завтра может стать и Казахстан» - добавил он.

В свою очередь, блогер и медиаэксперт Тигран Кочарян отметил, что МИД Армении, действительно, очень пассивен в странах СНГ.

«Лукашенко ведь не родился сразу проазербайджанским. Он постепенно таким становился на наших глазах. И очень жаль, что наш МИД не сделал ничего, чтобы предотвратить этот процесс. Непонятно, чем занимался в Беларуси наш посол эти несколько лет» - подчеркнул он.