Камран Алиев принял исполнительного секретаря Координационного совета генпрокуроров СНГ

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев принял делегацию во главе с исполнительным секретарем Координационного совета генпрокуроров стран СНГ Юрием Ждановым.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, Жданов посетил Азербайджан для участия в международной конференции на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – автор Конституции независимого Азербайджана", которая состоится в Лачынском районе 22 августа.

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча Камрана Алиева и Юрия Жданова, обсуждены вопросы организации юбилейных мероприятий по случаю 30-летия создания Координационного совета и подготовки к 35-му заседанию Совета, которое состоится в октябре текущего года в Таджикистане.