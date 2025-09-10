ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Внешняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 15:06
    Камилла Мамедова: СВМДА и МОДН создают платформы для раскрытия потенциала молодежи

    СВМДА и МОДН создают платформы для раскрытия потенциала молодежи.

    Как передает Report, об этом заявила менеджер Исследовательского центра Молодежной организации Движения неприсоединения (МОДН) Камилла Мамедова на мероприятии в рамках 13-ого заседания Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    "Мы становимся свидетелями постепенного, но решительного перехода к более инклюзивным системам, основанным на ценностях, которые учитывают и раскрывают огромный, но пока недостаточно используемый потенциал молодежи", - отметила Мамедова.

    Она подчеркнула, что этот путь уже реализуется на практике через инициативы СВМДА, такие как работа Молодежного совета. 

    "То же самое касается Движения неприсоединения: молодежная организация, которую я сегодня представляю, позволяет молодежи стран-участниц обмениваться идеями, видением и подходами к современным вызовам в обеспечении устойчивого развития, а также обсуждать пути их преодоления через совместные действия", - добавила она.

    AQEM və QHGT gənclərin potensialının üzə çıxarılması üçün platformalar yaradır
    Kamilla Mammadova: CICA and NAM create platforms to unlock youth potential

    Лента новостей