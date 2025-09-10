Камилла Мамедова: СВМДА и МОДН создают платформы для раскрытия потенциала молодежи

СВМДА и МОДН создают платформы для раскрытия потенциала молодежи.

Как передает Report, об этом заявила менеджер Исследовательского центра Молодежной организации Движения неприсоединения (МОДН) Камилла Мамедова на мероприятии в рамках 13-ого заседания Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

"Мы становимся свидетелями постепенного, но решительного перехода к более инклюзивным системам, основанным на ценностях, которые учитывают и раскрывают огромный, но пока недостаточно используемый потенциал молодежи", - отметила Мамедова.

Она подчеркнула, что этот путь уже реализуется на практике через инициативы СВМДА, такие как работа Молодежного совета.

"То же самое касается Движения неприсоединения: молодежная организация, которую я сегодня представляю, позволяет молодежи стран-участниц обмениваться идеями, видением и подходами к современным вызовам в обеспечении устойчивого развития, а также обсуждать пути их преодоления через совместные действия", - добавила она.