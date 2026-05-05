    Каллас: ЕС заинтересован в более структурированном партнерстве с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 05 мая, 2026
    • 13:49
    Европейский союз заинтересован в более структурированном партнерстве с Азербайджаном, рассматривая страну как надежного энергетического союзника.

    Как сообщает Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, прибывшая с визитом в Азербайджан.

    По ее словам, Азербайджан зарекомендовал себя как ценный и надежный энергетический партнер ЕС. "Поэтому я рада находиться сегодня в Баку. В частности, существует очевидный потенциал для углубления нашего сотрудничества в сферах торговли, транспорта и цифровых технологий. Усиление связей между ЕС, Южным Кавказом и Центральной Азией соответствует нашим общим стратегическим интересам, и мы готовы обсуждать более структурированное партнерство с Азербайджаном", - цитирует ее слова представительство ЕС в Азербайджане.

    Она также высоко оценила прогресс в мирном процессе на Южном Кавказе, назвав это исторической возможностью для Азербайджана и Армении.

    "Разумеется, открытый и искренний диалог по вопросам прав человека остается неотъемлемой частью нашей деятельности. Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией является исторической возможностью, и важно сохранить эту динамику", - заявила глава дипломатии ЕС.

    По ее словам, Евросоюз располагает инструментами для поддержки мирного процесса, включая меры по укреплению доверия и деятельность по разминированию, в которых ЕС уже выступает крупнейшим донором.

    Кая Каллас Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Европейский союз (ЕС) Энергетическое партнерство
    Kallas: EU open to discuss more structured partnership with Azerbaijan

