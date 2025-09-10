ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Кайрат Сарыбай: Устав СВМДА подпишут в Баку в следующем году

    Внешняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 11:09
    Кайрат Сарыбай: Устав СВМДА подпишут в Баку в следующем году

    Устав Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) будет подписан в Баку в следующем году.

    Как сообщает Report, об этом заявил генсек СВМДА Кайрат Сарыбай на 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    Он напомнил, что работа над единым Уставом СВМДА была начата еще во время председательства Казахстана, когда Секретариат провел сравнительный анализ уставов других международных организаций.

    "В марте 2024 года были представлены ключевые положения Устава, а в июне - нулевой проект документа, что заложило прочную основу для последующих содержательных переговоров. С декабря 2024 года работа продолжилась, и к середине этого года первое чтение проекта было завершено, что позволило государствам-членам представить свои позиции и включиться в предметные обсуждения", - отметил он.

    Сарыбай подчеркнул, что кульминацией процесса трансформации станет принятие Устава, и работа над этим продолжается. Он отметил, что имел возможность провести несколько консультаций как в Министерстве иностранных дел, так и с администрацией президента Азербайджана, и выразил уверенность, что председательство точно знает свои задачи, а Секретариат способен оказывать необходимую поддержку всем странам-членам для успешного завершения этого процесса.

