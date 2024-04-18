Кайрат Сарыбай: Развитие региональных маршрутов напрямую влияет на мировую торговлю

Азербайджан является координатором направления по развитию транспортных коридоров.

Азербайджан является координатором направления по развитию транспортных коридоров в регионе.

Как передает Report об этом в посольстве Казахстана в ходе брифинга заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай.

"Уже очевидно, что тема устойчивой взаимосвязанности имеет очень много аспектов. Речь идет не только о создании логистической инфраструктуры, но и о развитии зеленых транспортных технологий", - заявил он.

Он отметил, что роль Азербайджана в построении региональных транспортных маршрутов отражается на мировой торговле.

"От развития каспийского транспортного маршрута будет зависеть не только логистика региона, но и глобальная торговля", - подытожил он.