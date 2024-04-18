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Кайрат Сарыбай: Развитие региональных маршрутов напрямую влияет на мировую торговлю

Кайрат Сарыбай: Развитие региональных маршрутов напрямую влияет на мировую торговлю Азербайджан является координатором направления по развитию транспортных коридоров.
Внешняя политика
18 апреля 2024 г. 11:13
Кайрат Сарыбай: Развитие региональных маршрутов напрямую влияет на мировую торговлю

Азербайджан является координатором направления по развитию транспортных коридоров в регионе.

Как передает Report об этом в посольстве Казахстана в ходе брифинга заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай.

"Уже очевидно, что тема устойчивой взаимосвязанности имеет очень много аспектов. Речь идет не только о создании логистической инфраструктуры, но и о развитии зеленых транспортных технологий", - заявил он.

Он отметил, что роль Азербайджана в построении региональных транспортных маршрутов отражается на мировой торговле.

"От развития каспийского транспортного маршрута будет зависеть не только логистика региона, но и глобальная торговля", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке AQEM-in Baş katibi: Regional marşrutların inkişafı qlobal ticarətə birbaşa təsir edir

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