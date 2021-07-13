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Каха Каладзе: Сразу видно, насколько Баку зеленый город

Каха Каладзе: Сразу видно, насколько Баку зеленый город "Когда я впервые вышел из самолета, впервые попал в этот город, сразу было видно насколько Баку зеленый город. Хочу также отметить, что Баку - очень ухоженный город. Это свидетельствует о том, что администрация города и руководство страны уделяют большое
Внешняя политика
13 июля 2021 г. 19:25
Каха Каладзе: Сразу видно, насколько Баку зеленый город
Каха Каладзе

"Когда я впервые вышел из самолета, впервые попал в этот город, сразу было видно, насколько Баку зеленый город. Хочу также отметить, что Баку - очень ухоженный город. Это свидетельствует о том, что администрация города и руководство страны уделяют большое внимание озеленению столицы".

Как передает Report, об этом заявил журналистам прибывший с визитом в Баку мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он также добавил, что приморский бульвар для него является "особенно прекрасным местом".

"Я хочу отметить, что с каждым годом территория бульвара расширяется и становится краше", - сказал мэр.

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Версия на азербайджанском языке Kaxa Kaladze: "Bakı yaşıllıq içindədir"

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