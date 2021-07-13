Каха Каладзе: Сразу видно, насколько Баку зеленый город

"Когда я впервые вышел из самолета, впервые попал в этот город, сразу было видно насколько Баку зеленый город. Хочу также отметить, что Баку - очень ухоженный город. Это свидетельствует о том, что администрация города и руководство страны уделяют большое

"Когда я впервые вышел из самолета, впервые попал в этот город, сразу было видно, насколько Баку зеленый город. Хочу также отметить, что Баку - очень ухоженный город. Это свидетельствует о том, что администрация города и руководство страны уделяют большое внимание озеленению столицы".

Как передает Report, об этом заявил журналистам прибывший с визитом в Баку мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он также добавил, что приморский бульвар для него является "особенно прекрасным местом".

"Я хочу отметить, что с каждым годом территория бульвара расширяется и становится краше", - сказал мэр.