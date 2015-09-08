​Кадыров призвал Азербайджан помочь мусульманским беженцам

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал лидеров мусульманских стран объединиться против проблемы мигрантов, которые вынуждены покидать свои страны из-за внешней политики стран Запада и США.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом он написал в своем личном блоге.

"Мы обязаны проявлять заботу о слабых, обездоленных, находящихся в опасности. Поэтому призываю лидеров Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Омана, Бахрейна, Кувейта, Иордании, Индонезии, Малайзии, Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и всех остальных мусульманских стран встать на защиту наших братьев по вере", — пишет лидер Чечни.