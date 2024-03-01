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Кадри Симсон: Азербайджан является проверенным партнером ЕС в сфере энергетики

Кадри Симсон: Азербайджан является проверенным партнером ЕС в сфере энергетики Азербайджан является проверенным партнером Европейского Союза в энергетической сфере, кроме того имеется большой потенциал для расширения сотрудничества в этой области.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 11:45
Кадри Симсон: Азербайджан является проверенным партнером ЕС в сфере энергетики

Азербайджан является проверенным партнером Европейского Союза в энергетической сфере, кроме того имеется большой потенциал для расширения сотрудничества в этой области.

Как передает Report, об этом заявила Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

По словам Симсон, становится все более очевидным, что Европа не вернется к привычному порядку вещей в отношениях с Россией. "Теперь это пространство заполнено верными партнерами, и мы нашли именно таких", - говоря об отношениях с Азербайджаном.

"Я приехала на свою первую встречу сюда в 2022 году, тогда мы обсудили, как лучше реализовать потенциал наших отношений. Поставки газа в настоящее время в Европу по Южному газовому коридору на 46% выше, чем в 2021 году. Как я уже говорила в прошлом году, вы [Азербайджан] действительно становитесь европейским игроком, поэтому мы работаем над расширением этой совместной системы поставок", - сказала она.

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Версия на английском языке Kadri Simson: Azerbaijan proven energy partner of European Union
Версия на азербайджанском языке Kadri Simson: Azərbaycan Aİ-nin sınanmış enerji tərəfdaşıdır

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