Кабмин Литвы представил кандидата на пост посла в Азербайджане

Правительство Литвы предложило президенту назначить послом в Азербайджане — Кястутиса Вашкелявичюса.

Правительство Литвы предложило президенту назначить новым послом в Азербайджане Кястутиса Вашкелявичюса.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Литва.

Вашкелявичюс в настоящее время работает в канцелярии правительства руководителем группы международных отношений и Евросоюза, ранее занимал различные дипломатические должности в других посольствах Литвы.

Дипломат заявил на заседании, что в качестве посла он будет стремиться к более тесным отношениям между Европейским Союзом и Азербайджаном.

"Как можно больше Европы, как в Азербайджане, так и во всем Южно-Кавказском регионе",- сказал он.

По его словам, целью также будет содействие развитию двусторонних отношений, экономического, культурного и академического сотрудничества.

Своей конкретной работой Вашкелявичюс назвал конференцию по изменению климата COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года.

Если президент Литвы одобрит его кандидатуру, то дипломат приступит к своей новой должности в августе.