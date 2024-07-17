Кабмин Литвы представил кандидата на пост посла в Азербайджане

Правительство Литвы предложило президенту назначить новым послом в Азербайджане Кястутиса Вашкелявичюса.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Литва.
Вашкелявичюс в настоящее время работает в канцелярии правительства руководителем группы международных отношений и Евросоюза, ранее занимал различные дипломатические должности в других посольствах Литвы.
Дипломат заявил на заседании, что в качестве посла он будет стремиться к более тесным отношениям между Европейским Союзом и Азербайджаном.
"Как можно больше Европы, как в Азербайджане, так и во всем Южно-Кавказском регионе",- сказал он.
По его словам, целью также будет содействие развитию двусторонних отношений, экономического, культурного и академического сотрудничества.
Своей конкретной работой Вашкелявичюс назвал конференцию по изменению климата COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года.
Если президент Литвы одобрит его кандидатуру, то дипломат приступит к своей новой должности в августе.