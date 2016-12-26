К посольству России в Баку возлагают цветы - ФОТО

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Жители Баку, представители общественности Азербайджана несут цветы к посольству России в знак соболезнования в связи с крушением самолета минобороны России Ту-154, летевшего из Сочи в Сирию.

Как сообщает Report, глава Русской общины Азербайджана Михаил Забелин вместе с членами общины возложил цветы у посольства. Наряду с этим, цветы также возложил глава исполнительной власти Наримановского района Абдин Фарзалиев.

Как сообщалось ранее, в связи с объявленным в России трауром в посольстве России в Азербайджане сегодня был приспущен государственный флаг.

Напомним, что самолет Ту-154 министерства обороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море накануне утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

Фото: Фири Салим