Йылмаз: Анкара продолжит поддерживать нормализацию между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 18:40
    Турция и дальше будет поддерживать процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом вице-президент Турции Джевдет Йылмаз написал на своей странице в соцсети после встречи с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Анаром Алиевым.

    "Мы рады еще больше укреплять наше сотрудничество с братским Азербайджаном посредством совместных заседаний комиссии. Наши отношения, поднятые на уровень союзничества благодаря Шушинской декларации, открывают новые горизонты в области экономики, социальной политики и регионального сотрудничества. После исторического шага, сделанного 8 августа в Вашингтоне, наши надежды на устойчивый мир и стабильность на Южном Кавказе еще больше возросли. Наша цель - способствовать миру, стабильности и процветанию в нашем регионе путем дальнейшего укрепления нашего общего развития и гуманитарных связей", - говорится в сообщении.

