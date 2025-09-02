    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Cevdet Yılmaz: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesini dəstəkləməyə davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    • 02 sentyabr, 2025
    • 18:30
    Cevdet Yılmaz: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesini dəstəkləməyə davam edəcəyik

    Regional sülh prosesini və Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesini dəstəkləməyə davam edəcəyik.

    "Report" "Anadolu"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Azərbaycanın əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyevlə görüşündən sonra özünün sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımda qeyd edib. 

    "Biz birgə komissiya iclasları vasitəsilə qardaş Azərbaycanla əməkdaşlığımızı daha da gücləndirməkdən məmnunuq. Möhtərəm Prezidentlərimizin rəhbərliyi altında Şuşa Bəyannaməsi ilə müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlmiş əlaqələrimiz iqtisadiyyat, sosial siyasət, regional əməkdaşlıq sahələrində yeni üfüqlər açır. Avqustun 8-də Vaşinqtonda atılan tarixi addımdan sonra Cənubi Qafqazda davamlı sülh və sabitliyə olan ümidlərimiz daha da artdı. Məqsədimiz ümumi inkişafımızı, bəşəri əlaqələrimizi və qardaşlığımızı daha da gücləndirməklə regionumuzda sülhün, sabitliyin və rifahın hökm sürməsinə töhfə verməkdir", - o bildirib. 

    Qeyd edək ki, A.Əliyev Türkiyədə səfərdədir. O, Prezident İqamətgahında C.Yılmazla görüşüb. Görüşdə Türkiyənin əmək və sosial müdafiə naziri Vedat Işıkhan, nazir müavini Adnan Ertem də iştirak ediblər.

    Azərbaycan Türkiyə Cevdet Yılmaz
    Rus Versiası Rus Versiası
    Йылмаз: Анкара продолжит поддерживать нормализацию между Баку и Ереваном

    Son xəbərlər

    19:58

    BMT: Əfqanıstandakı zəlzələ yüz minlərlə insana təsir edib

    Digər ölkələr
    19:57

    "Legion Financial"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    19:54

    "Moody's": BMİ-lər Azərbaycanda iqlim layihələri üçün maliyyə çatışmazlığını azalda bilər

    Maliyyə
    19:45

    "Moody's": Azərbaycan BOEM-in inkişafı üzrə regional liderə çevrilir

    Energetika
    19:39

    Azərbaycanda həbsdə olan erməniəsilli terrorçunun aclıq etməsi ilə bağlı iddialar həqiqətə uyğun deyil

    Daxili siyasət
    19:30
    Foto

    Bakıda yeni cüdo zalı açılıb

    Fərdi
    19:22

    Bakının bəzi küçələrində nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    Komanda
    19:12

    Aİ təbii fəlakətlə əlaqədar Pakistana bir milyon avro ayırıb

    Digər ölkələr
    19:12
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə arasında 2026-2027-ci illər üçün Əmək və Sosial Təminat üzrə Fəaliyyət Planı imzalanıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti