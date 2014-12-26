"​Jerusalem Post" признал предвзятость своей позиции и позиции "Haaretz" по отношению к Азербайджану

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Jerusalem Post" признал предвзятость своей позиции и позиции "Haaretz" в отношении Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на "АзерТАдж", "Jerusalem Post" опубликовала статью под заголовком "Иерусалим-Баку: Важные стратегические, экономические отношения", в которой газета призналась, в предвзятой позиции по отношению к Азербайджану.

Несколько дней назад израильские газеты "Jerusalem Post" и "Haaretz" опубликовали необоснованные, клеветнические статьи против Азербайджана.

В статье "Иерусалим-Баку: Важные стратегические, экономические отношения" говорится: "Израильская торговля с Азербайджаном имеет важные стратегические и экономические преимущества для обеих стран, и для Запада в целом. Критики, высказавшие недавно в Израиле свою предвзятую позицию к внутренним делам Азербайджана, должны понимать всю сложность этих отношений.

Искажение сущности конфликта Азербайджана и Армении в статье Яира Орона в "Haaretz", вместе с критикой в вопросах прав человека в Азербайджане в статье Аншеля Пфеффер и Йосси Мелмана в "The Jerusalem Post", означает непонимание не только экономического и стратегического значения израильско-азербайджанских связей для обеих сторон, но также важность этих отношений с точки зрения дальнейшего продвижения западных ценностей в регионе.

Торговля между двумя странами находится на подъеме и оценивается на сумму около 125 млн. долларов США в год. Еще более важным аспектом этих отношений является энергетика.

Многие израильтяне вовсе не знают, что более 40 процентов их импорта нефти приходится на Азербайджан. Для страны, полностью отрезанной от инфраструктуры своих соседей, торговля нефтью служит важным спасательным кругом для проблем энергетической безопасности. Израиль является шестым крупнейшим потребителем азербайджанской нефти, экспорт в этой сфере достигает более 2,5 млрд. долларов в год.

В ближайшем будущем Азербайджан также готов играть важную роль в энергетическом рынке Европы, в новом крупном проекте газопровода "Южный газовый коридор", который будет транспортировать природный газ с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" в Каспийском море в Италию. Израиль имеет возможность потенциально подключиться к этой линии и продавать свой природный газ на европейские рынки с месторождения Левиафан.

С точки зрения более широкого стратегического взгляда, Азербайджан является одной из немногих стран, где большинство населения составляют мусульмане, которые активно сотрудничают и в торговле с Израилем, и являются одним из его немногих друзей в регионе.

Азербайджан является уникальным государством региона, это светское государство, которое предлагает свободу религии своим гражданам и полное отделение религии от государства. Это на самом деле одно из немногих мест, где евреи никогда не преследовались за свою веру. Азербайджан также активно продвигает и защищает права женщин, республика была одной из первых в мире стран, обеспечивших равное право голоса для женщин (даже до США и большинства стран Европы).

Принимая во внимание эти соображения, недальновидно рассматривать израильско-азербайджанские связи через чисто экономическую призму, или призывать к их завершению. Те, кто понимают всю сложность "линии Иерусалим-Баку", возможно, пожелает продолжить продвигать эту редкую дружбу, в целом, враждебном для Израиля регионе, а не препятствовать ей ".