О нас

Йенс Столтенберг: Азербайджан играет все возрастающую роль в энергобезопасности Европы

Йенс Столтенберг: Азербайджан играет все возрастающую роль в энергобезопасности Европы В ходе визита будут обсуждены и вопросы энергобезопасности, Азербайджан играет значимую роль для энергобезопасности стран альянса.
Внешняя политика
17 марта 2024 г. 21:15
Йенс Столтенберг: Азербайджан играет все возрастающую роль в энергобезопасности Европы

В ходе визита будут обсуждены и вопросы энергобезопасности, Азербайджан играет значимую роль для энергобезопасности стран альянса.

Как передает Report, об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Хорошо вернуться сюда, чтобы обсуждать вопросы энергобезопасности, потому что энергетика - важный элемент безопасности. Азербайджан развивает очень тесные связи с рядом союзников альянса и ваша страна играет все более важную роль, поставляя газ и в будущем электричество в ключевые страны НАТО в Европе. Это имеет большее значение для устойчивости наших обществ", - заявил генсек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке NATO Baş katibi: Bakıda enerji təhlükəsizliyini müzakirə etmək fürsəti çox gözəldir

Экслюзивные новости

Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi