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Израильский эксперт: Армения не готова к миру

Израильский эксперт: Армения не готова к миру Жаждя реванша, Армения не делает для себя никаких выводов.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 17:02
Израильский эксперт: Армения не готова к миру

Жаждя реванша, Армения не делает для себя никаких выводов.

Об этом Report заявил израильской юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель, комментируя широкомасштабную провокацию подразделений ВС Армении прошлой ночью на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

"Позиции премьера Армении Никола Пашиняна шаткие, оппозиция все время обвиняет его в слабости, в том, что он проиграл Вторую карабахскую войну. Для укрепления собственного имиджа как лидера нации Пашинян идет на эту провокацию, к которой его толкает оппозиция",- считает эксперт.

Он выразил сожаление о том, что, Армения не делает для себя никаких выводов, добавив, что "есть люди, какие постоянно жаждут реванша, которые не умеют останавливаться": "И Пашинян, получив по зубам, начинает звонить всем лидерам с просьбой якобы "остановить Азербайджан".

"Я не вижу лидера в Армении, с которым можно будет договориться. Пашинян в очередной раз доказал своим поведением правдивость моих прогнозов. Несмотря на все желание Азербайджана подписать мирный договор с Арменией, в самой Армении нет такого лидера с кем можно было это сделать",- отметил политолог.

По его словам, Армения не готова к миру и не понимает прагматичных аргументов. "Нужно оставить иллюзии о том, что международное сообщество что-то сделает. Международное сообщество - самая беспомощная концепция. Во многих горячих точках мира они не показали себя. Международные площадки не привели ни к одному мирному договору, ни к одной ситуации создания прочного мира",- добавил Финкель.

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