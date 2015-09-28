​Избран новый президент ПАСЕ

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Депутат испанского парламента Педро Аграмунт избран новым президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, П. Аграмунт избран сегодня в рамках осенней сессии Ассамблеи президентом группы Европейской народной партии (ЕНП) -самой большой группы в ПАСЕ. В связи с этим П. Аграмунт автоматически становится президентом ПАСЕ с января будущего года.

Напомним, ранее П. Аграмунт являлся содокладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану.