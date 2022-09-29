О нас

Избран новый президент Международной ассоциации прокуроров

Избран новый президент Международной ассоциации прокуроров Генеральный прокурор города Буэнос-Айрес (Аргентина) Хуан Батиста Махикес избран новым президентом Международной ассоциации прокуроров.
Внешняя политика
29 сентября 2022 г. 18:41
Избран новый президент Международной ассоциации прокуроров

Генеральный прокурор города Буэнос-Айрес (Аргентина) Хуан Батиста Махикес избран новым президентом Международной ассоциации прокуроров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

29 сентября в Тбилиси состоялась очередная сессия группы особых интересов ассоциации Антикоррупционной сети прокуроров (NACP) Международной ассоциации прокуроров.

Председательствующий на сессии заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов в своем выступлении рассказал об институциональных мерах, реализуемых для выявления доходов, полученных коррупционным путем, и подчеркнул важность укрепления международного сотрудничества в этой сфере.

В рамках визита делегация Генеральной прокуратуры встретилась с коллегами из разных стран, состоялся обменен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasına yeni prezident seçilib

Экслюзивные новости

Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
28 сентября 2022 г. 12:24
Посол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
ФотоПосол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
28 сентября 2022 г. 10:39
Освобожденный Изюм
ФотоОсвобожденный Изюм
28 сентября 2022 г. 10:22
Первый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
ФотоПервый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
27 сентября 2022 г. 10:52
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
23 сентября 2022 г. 17:21
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
23 сентября 2022 г. 15:53
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi