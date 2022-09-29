Избран новый президент Международной ассоциации прокуроров

Генеральный прокурор города Буэнос-Айрес (Аргентина) Хуан Батиста Махикес избран новым президентом Международной ассоциации прокуроров.

Генеральный прокурор города Буэнос-Айрес (Аргентина) Хуан Батиста Махикес избран новым президентом Международной ассоциации прокуроров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

29 сентября в Тбилиси состоялась очередная сессия группы особых интересов ассоциации Антикоррупционной сети прокуроров (NACP) Международной ассоциации прокуроров.

Председательствующий на сессии заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов в своем выступлении рассказал об институциональных мерах, реализуемых для выявления доходов, полученных коррупционным путем, и подчеркнул важность укрепления международного сотрудничества в этой сфере.

В рамках визита делегация Генеральной прокуратуры встретилась с коллегами из разных стран, состоялся обменен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.