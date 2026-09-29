Избран новый председатель Молодежной организации Движения неприсоединения
Внешняя политика
- 29 сентября, 2026
- 20:08
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Новым председателем Молодежной организации Движения неприсоединения (МОДН) избран руководитель национального отделения организации в Нигерии Мухаммед Белло Бала Шагари.
Как сообщает Report в МОДН, он сменил на этой должности лауреата премии президента Азербайджана по делам молодежи, молодежного чемпиона COP29 Лейлу Гасанову.
Шагари, известный как один из наиболее активных молодых деятелей на Африканском континенте, помимо общественной деятельности занимается режиссурой документальных фильмов.
Ранее он занимал должности заместителя председателя МОДН по Африканскому региону и руководителя национального отделения организации в Нигерии.
Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatına yeni sədr seçilib
Muhammad Bello Bala Shagari elected chairman of NAM Youth Organization
Последние новости
00:21
Трамп подписал указ о создании ИИ-платформы для доступа к госуслугам СШАДругие страны
23:51
В США одобрено строительство первого в стране малого модульного реактораДругие страны
23:35
Ряд стран НАТО закупят системы противодействия БПЛА MeropsДругие страны
23:11
Казахстан и ФРГ подписали более 30 коммерческих документов на $2 млрдВ регионе
22:55
ЕС не ожидает дефицита энергии зимой, но готовится к высоким ценамДругие страны
22:43
США ввели санкции против 10 человек и компаний за оборонную поддержку ИранаДругие страны
22:29
Баку и Ереван движутся к миру, а Европа отстает от перемен на КавказеВнешняя политика
22:21
Видео
Азербайджан, Турция и Узбекистан проводят совместные учения "Сила единства – 2026"В регионе
22:14