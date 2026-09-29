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    Избран новый председатель Молодежной организации Движения неприсоединения

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 20:08
    Избран новый председатель Молодежной организации Движения неприсоединения

    Новым председателем Молодежной организации Движения неприсоединения (МОДН) избран руководитель национального отделения организации в Нигерии Мухаммед Белло Бала Шагари.

    Как сообщает Report в МОДН, он сменил на этой должности лауреата премии президента Азербайджана по делам молодежи, молодежного чемпиона COP29 Лейлу Гасанову.

    Шагари, известный как один из наиболее активных молодых деятелей на Африканском континенте, помимо общественной деятельности занимается режиссурой документальных фильмов.

    Ранее он занимал должности заместителя председателя МОДН по Африканскому региону и руководителя национального отделения организации в Нигерии.

    Движение неприсоединения (ДН) Нигерия
    Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatına yeni sədr seçilib
    Muhammad Bello Bala Shagari elected chairman of NAM Youth Organization
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