О нас

Из Восточного Зангезура в Нахчыван будет проложена железная дорога через Иран

Из Восточного Зангезура в Нахчыван будет проложена железная дорога через Иран Из Восточного Зангезура в Нахчыван через территорию Ирана будет проложена новая железнодорожная линия.
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 21:45
Из Восточного Зангезура в Нахчыван будет проложена железная дорога через Иран

Из Восточного Зангезура в Нахчыван через территорию Ирана будет проложена новая железнодорожная линия.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабмина Азербайджана, соответствующие документы были подписаны 6 октября в Баку на встрече вице-премьера, сопредседателя Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахина Мустафаева с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем Комиссии с иранской стороны Мехрдадом Базирпашем.

Стороны выразили удовлетворение проведением сегодня в поселке Агбенд Зангиланского района церемонии закладки фундамента, началом соответствующих строительных работ и обсуждением планов строительства новых железнодорожных линий и мостов.

На встрече с участием делегаций двух стран были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня в области транспорта и коммуникаций, использования энергетических и водных ресурсов между Азербайджаном и Ираном.

Стороны отметили важность повышения транзитной привлекательности региона, подчеркнули необходимость принятия неотложных мер в связи со строительством подъездных путей к мосту, построенному на Астарачае и являющемуся важным компонентом коридора "Север-Юг", и создания погранично-таможенной инфраструктуры.

Кроме того, госорганам были даны соответствующие задания по скорейшему завершению строительства Астаринского грузового терминала.

На встрече также была отмечена важность ускорения работ с целью скорейшего завершения проектов строительства гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин", "Девичья башня" и "Ордубад-маразад".

По итогам встречи были подписаны "Протокол о намерениях по строительству новой железнодорожной линии и железнодорожных мостов между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран" и "Протокол встречи сопредседателей совместной рабочей группы по строительству автомобильного пограничного моста и пешеходного перехода через реку Араз на пунктах пропуска азербайджано-иранской государственной границы Агбенд (Азербайджанская Республика) - Калала (Исламская Республика Иран).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоŞərqi Zəngəzurla Naxçıvan arasında yeni dəmir yolu xətti çəkiləcək

Самое читаемое

Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
6 октября 2023 г. 21:01
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
30 сентября 2023 г. 00:51
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
30 сентября 2023 г. 17:50
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
1 октября 2023 г. 10:55
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
2 октября 2023 г. 10:30
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
2 октября 2023 г. 16:18
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
3 октября 2023 г. 20:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi