Из Восточного Зангезура в Нахчыван будет проложена железная дорога через Иран

Из Восточного Зангезура в Нахчыван через территорию Ирана будет проложена новая железнодорожная линия.

Из Восточного Зангезура в Нахчыван через территорию Ирана будет проложена новая железнодорожная линия.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабмина Азербайджана, соответствующие документы были подписаны 6 октября в Баку на встрече вице-премьера, сопредседателя Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахина Мустафаева с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем Комиссии с иранской стороны Мехрдадом Базирпашем.

Стороны выразили удовлетворение проведением сегодня в поселке Агбенд Зангиланского района церемонии закладки фундамента, началом соответствующих строительных работ и обсуждением планов строительства новых железнодорожных линий и мостов.

На встрече с участием делегаций двух стран были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня в области транспорта и коммуникаций, использования энергетических и водных ресурсов между Азербайджаном и Ираном.

Стороны отметили важность повышения транзитной привлекательности региона, подчеркнули необходимость принятия неотложных мер в связи со строительством подъездных путей к мосту, построенному на Астарачае и являющемуся важным компонентом коридора "Север-Юг", и создания погранично-таможенной инфраструктуры.

Кроме того, госорганам были даны соответствующие задания по скорейшему завершению строительства Астаринского грузового терминала.

На встрече также была отмечена важность ускорения работ с целью скорейшего завершения проектов строительства гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин", "Девичья башня" и "Ордубад-маразад".

По итогам встречи были подписаны "Протокол о намерениях по строительству новой железнодорожной линии и железнодорожных мостов между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран" и "Протокол встречи сопредседателей совместной рабочей группы по строительству автомобильного пограничного моста и пешеходного перехода через реку Араз на пунктах пропуска азербайджано-иранской государственной границы Агбенд (Азербайджанская Республика) - Калала (Исламская Республика Иран).