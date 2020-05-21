Из Польши эвакуированы 100 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) продолжает выполнять чартерные рейсы для возвращения граждан на родину.

Как сообщили Report в компании, 21 мая был выполнен чартерный рейс из Варшавы в Баку, который доставил 100 наших соотечественников.

Согласно установленным правилам, прибывшие из столицы Польши все пассажиры были помещены на карантин.

Отметим, что ранее на этой неделе в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, авиакомпания AZAL выполнила чартерный рейс из Берлина.