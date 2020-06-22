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Из Грузии эвакуируют около 180 граждан Азербайджана

Из Грузии эвакуируют около 180 граждан Азербайджана

© Report

Идут работы по эвакуации на Родину 178 находящихся в Грузии граждан Азербайджана. 

По сообщению местного бюро Report, сегодня граждане Азербайджана поочередно прошли тест на коронавирус в посольстве Азербайджана в Грузии. 

Взятые образцы будут обработаны в лаборатории, рекомендованной Министерством иностранных дел Грузии. Результаты станут известны во второй половине дня. 

Граждане, у которых тест окажется негативным, завтра будут доставлены автобусами на погранично-пропускной пункт "Красный мост" на границе с Азербайджаном. Среди наших сограждан преобладают пожилые люди, женщины и подростки. 

Как сообщили в посольстве, результат тестирования будет действителен в течение 48 часов. В связи со строгим карантином гражданам, въехавшим на территорию Азербайджана, будет разрешено свободно передвигаться по стране в течение одного дня.

В Грузии продолжается процесс регистрации граждан Азербайджана, готовящихся к отъезду на Родину. Очередная группа наших сограждан будет поэтапно доставлена в Азербайджан. На сегодняшний день более 300 граждан Азербайджана были эвакуированы на Родину посредством Грузии. А из самой Грузии были доставлены в Азербайджан 30 наших сограждан.

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