Из Грузии эвакуируют около 180 граждан Азербайджана

© Report https://report.az/storage/news/92d582c9748223cc306539cb5bd1903b/3a093599-07fc-404b-a9f9-93265bb6448e_292.jpg

Идут работы по эвакуации на Родину 178 находящихся в Грузии граждан Азербайджана.

По сообщению местного бюро Report, сегодня граждане Азербайджана поочередно прошли тест на коронавирус в посольстве Азербайджана в Грузии.

Взятые образцы будут обработаны в лаборатории, рекомендованной Министерством иностранных дел Грузии. Результаты станут известны во второй половине дня.

Граждане, у которых тест окажется негативным, завтра будут доставлены автобусами на погранично-пропускной пункт "Красный мост" на границе с Азербайджаном. Среди наших сограждан преобладают пожилые люди, женщины и подростки.

Как сообщили в посольстве, результат тестирования будет действителен в течение 48 часов. В связи со строгим карантином гражданам, въехавшим на территорию Азербайджана, будет разрешено свободно передвигаться по стране в течение одного дня.

В Грузии продолжается процесс регистрации граждан Азербайджана, готовящихся к отъезду на Родину. Очередная группа наших сограждан будет поэтапно доставлена в Азербайджан. На сегодняшний день более 300 граждан Азербайджана были эвакуированы на Родину посредством Грузии. А из самой Грузии были доставлены в Азербайджан 30 наших сограждан.