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    Иванишвили: Мы углубим связи с Азербайджаном

    Внешним курсом и ориентиром для Грузии однозначно является евроатлантическое направление

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Грузии, основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили призвал к углублению отношений с Азербайджаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на Спутник-Грузия, об этом говорится в открытом письме Б.Иванишвили.

    "Мы сделаем все, чтобы без ущемления интересов Грузии, нормализовать отношения с Россией. Кроме того, мы углубим связи с важными партнерами и друзьями – с Турцией, Азербайджаном, Арменией", - пишет он.

    При этом, экс-премьер отметил, что внешним курсом и ориентиром для Грузии однозначно является евроатлантическое направление.

    "Мы должны хорошо понимать, что вопрос принятия Грузии в Евросоюз не стоит в ближайшей повестке дня. Также нам придется ждать определенное время, пока мы станем членами НАТО, поскольку это является частью сложного геополитического процесса, и это не зависит только от нашего желания и готовности", — сказано в письме.

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