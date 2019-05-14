Мамедъяров: Итоговая декларация не удовлетворила не только Азербайджан

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"Итоговая декларация не удовлетворила не только Азербайджан".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на панели "10-летие Восточного партнерства: Достижения и вызовы в получении конкретных результатов" в рамках проходящего в Брюсселе конференции высокого уровня, посвященной десятилетию программы "Восточное партнерство, отвечая на вопрос о том "Почему Азербайджан не подписал итоговую декларацию?".

"Это хороший вопрос к председателю, представителю Румынии. Итоговая декларация не удовлетворила нас, и некоторые страны тоже. Мы, как делегация Азербайджана решили, что документ не соответствует нашей позиции, учитывая принципы, которые были заложены в Хельсинском акте", - сказал он.