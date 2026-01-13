Италия положительно оценила итоги Вашингтонского саммита для Южного Кавказа
Внешняя политика
- 13 января, 2026
- 10:56
Вашингтонский саммит 8 августа 2025 года при участии лидеров Азербайджана, США, Армении позитивно повлиял на ситуацию в Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли заявил на шестом заседании Итало-азербайджанской межправительственной комиссии в Баку.
"В Вашингтоне 8 августа, благодаря президенту Дональду Трампу произошло значимое событие, это действительно исторический масштаб. Мы считаем, что новая мирная ситуация откроет много перспектив не только для самого региона. Хотелось, чтобы во всем мире царил мир как на Южном Кавказе", - отметил он.
