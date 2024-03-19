О нас

Посол Китая завершает свою дипломатическую миссию в Азербайджане

Посол Китая завершает свою дипломатическую миссию в Азербайджане Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял в Баку посла Китая Го Минь по случаю окончания ее дипломатической миссии в стране.
Внешняя политика
19 марта 2024 г. 17:55
Посол Китая завершает свою дипломатическую миссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял в Баку посла Китая Го Минь по случаю окончания ее дипломатической миссии в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Стороны с удовлетворением отметили успешное развитие двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами, добавив, что встречи на высшем уровне на различных международных платформах, политические контакты на высоком уровне, обмен взаимными визитами способствуют дальнейшему углублению сотрудничества между странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Джейхун Байрамов поблагодарил посла Китая за вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоTerm of office of Chinese ambassador to Azerbaijan ends
Версия на азербайджанском языке ФотоÇinin Azərbaycandakı səfirinin səlahiyyət müddəti başa çatıb

Экслюзивные новости

Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi