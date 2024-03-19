Посол Китая завершает свою дипломатическую миссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял в Баку посла Китая Го Минь по случаю окончания ее дипломатической миссии в стране.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял в Баку посла Китая Го Минь по случаю окончания ее дипломатической миссии в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Стороны с удовлетворением отметили успешное развитие двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами, добавив, что встречи на высшем уровне на различных международных платформах, политические контакты на высоком уровне, обмен взаимными визитами способствуют дальнейшему углублению сотрудничества между странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Джейхун Байрамов поблагодарил посла Китая за вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.