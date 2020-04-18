​Исследователь: Италия стала ключевым партнером Азербайджана на Западе

На сайте Европейской службы внешних связей (ECFR), одного из ведущих европейских аналитических центров, опубликована статья Карло Фраппи, исследователь постсоветского пространства в Итальянском институте международных политических исследований (ISPI) и университета Ка Фоскари в Венеции, опубликована статья под названием “Близкие к союзническим отношения: Новый подход Италии к Азербайджану и Нагорно-карабахскому конфликту".

Как передает Report, в статье говорится, что государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Итальянскую Республику 19-22 февраля ознаменовал новый уровень отношений между двумя странами, анализируются новые взгляды на отношения Италии с Азербайджаном и урегулирование армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта, а также ее превращение в ключевого партнера Азербайджана на Западе.

В статье отмечается, что государственный визит президента Ильхама Алиева в Италию перевел отношения между двумя странами в новую плоскость, и официальный Рим имеет "очень большие ожидания" по углублению отношений. В связи с этим автор заключает, что данный процесс является "точным политическим выбором".