Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется 27 лет со дня вступления Азербайджана в ООН.

Как сообщает Report, Азербайджан был избран в самую авторитетную международную организацию 2 марта 1992 года.

Резолюция о принятии нашей страны в состав ООН была принята на 46-й сессии. Таким образом, Азербайджан стал 181-й страной-членом ООН. Флаг нашей страны был поднят перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке 2 марта 1992 года. 6 мая того же года открылось постоянное представительство Азербайжана при ООН.

На выборах в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2012-2013 годы кандидатуру Азербайджана поддержали 155 государств. 24 октября 2011 года наша страна первой среди южно-кавказских и центральноазиатских стран была избрана непостоянным членом Совбеза ООН. В мае 2012 года и в сентябре 2013 года Азербайджан председательствовал в Совбезе.