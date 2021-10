Исполнилось два года со дня начала председательства Азербайджана в Движении неприсоединения

Движение неприсоединения отмечает два года со дня начала председательства Азербайджана в организации.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице организации в Twitter.

"Сегодня исполняется 2 года со дня председательства Азербайджана в Движении неприсоединения. Ровно 2 года назад Азербайджан принял председательство в ДН от Венесуэлы на 18-м саммите Движения, который прошел в Баку 25-26 октября 2019 года",- говорится в сообщении.

Напомним, председательство Азербайджана в Движении неприсоединения было продлено еще на год. Таким образом, страна будет председательствовать в организации до 2023 года.