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Исполнилось два года со дня начала председательства Азербайджана в Движении неприсоединения

Исполнилось два года со дня начала председательства Азербайджана в Движении неприсоединения Азербайджан отмечает 2 года со дня председательства в Движении неприсоединения.
Внешняя политика
25 октября 2021 г. 18:06
Исполнилось два года со дня начала председательства Азербайджана в Движении неприсоединения

Движение неприсоединения отмечает два года со дня начала председательства Азербайджана в организации.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице организации в Twitter.

"Сегодня исполняется 2 года со дня председательства Азербайджана в Движении неприсоединения. Ровно 2 года назад Азербайджан принял председательство в ДН от Венесуэлы на 18-м саммите Движения, который прошел в Баку 25-26 октября 2019 года",- говорится в сообщении.

Напомним, председательство Азербайджана в Движении неприсоединения было продлено еще на год. Таким образом, страна будет председательствовать в организации до 2023 года.

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Версия на английском языке Today marks second anniversary of Azerbaijan’s chairmanship of NAM
Версия на азербайджанском языке Qoşulmama Hərəkatı Azərbaycanın təşkilata sədrliyinin iki illiyi ilə bağlı paylaşım edib

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