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Исполнительный директор UN-HABITAT посетит Азербайджан

Исполнительный директор UN-HABITAT посетит Азербайджан Исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф посетит Азербайджан.
Внешняя политика
28 сентября 2022 г. 17:22
Исполнительный директор UN-HABITAT посетит Азербайджан

Исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в пресс-службе офиса ООН в Азербайджане, Маймуна Мохд Шариф прибудет в страну для участия в первом национальном градостроительном форуме, который пройдет 5-6 октября.

Первый Азербайджанский национальный градостроительный форум состоится 5-6 октября в Агдаме и Баку. Основной целью мероприятия является обмен международным опытом, способствующим устойчивому развитию и восстановлению городов, изучение азербайджанской модели восстановления городов, а также установление контактов со специалистами и политиками, сталкивающимися с аналогичными проблемами в разных частях мира.

Форум организован Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Университетом АДА.

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Версия на английском языке UN-Habitat executive director to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Məskunlaşma Proqramının rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

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