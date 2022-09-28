Исполнительный директор UN-HABITAT посетит Азербайджан

Исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф посетит Азербайджан.

Исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в пресс-службе офиса ООН в Азербайджане, Маймуна Мохд Шариф прибудет в страну для участия в первом национальном градостроительном форуме, который пройдет 5-6 октября.

Первый Азербайджанский национальный градостроительный форум состоится 5-6 октября в Агдаме и Баку. Основной целью мероприятия является обмен международным опытом, способствующим устойчивому развитию и восстановлению городов, изучение азербайджанской модели восстановления городов, а также установление контактов со специалистами и политиками, сталкивающимися с аналогичными проблемами в разных частях мира.

Форум организован Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Университетом АДА.