Испанский журналист извинился перед правительством и народом Азербайджана

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Имя испанского журналиста Рикардо Маркина Монтаньяна исключено из списка "нежелательных лиц" министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, обратившись с письмом в посольство Азербайджана в Аргентине, журналист, статьи которого публикуются в СМИ Аргентины и Латинской Америки, попросил исключить его имя из "списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

В письме Р.Монтаньяна отмечает, что уважает законы Азербайджана, суверенитет и территориальную целостность в пределах признанных на международном уровне границ страны.

Р.Монтаньяна отметил, что в подготовленном по поводу оккупированных территорий репортаже он подчеркивает их принадлежность Азербайджану.

Выразив сожаление по поводу визита, Р.Монтаньяна заявил, что его визит на оккупированные Арменией территории Азербайджана ни коим образом не служит агитации созданного на оккупированных азербайджанских территориях самопровозглашенного режима и отметил, что приносит извинения правительству и народу Азербайджана в связи с незаконным визитом на оккупированные территории.

Обращение Р.Монтаньяна рассмотрели в соответствующем порядке и приняли решение исключить его имя из списка "нежелательных лиц".