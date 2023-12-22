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ИСЕСКО направит вторую техническую миссию на освобожденные территории Азербайджана

ИСЕСКО направит вторую техническую миссию на освобожденные территории Азербайджана Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) направит вторую международную техническую миссию на освобожденные территории Азербайджана.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 17:39
ИСЕСКО направит вторую техническую миссию на освобожденные территории Азербайджана

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) направит вторую международную техническую миссию на освобожденные территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммада аль-Малика президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится, что ИСЕСКО работает над организацией второй международной технической миссии на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики для оценки состоянии культурного, исторического и религиозного наследия и подготовки отчета для представления его государствам-членам и другим заинтересованным сторонам.

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Версия на английском языке ISESCO to send second technical mission to Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке ICESCO azad edilən ərazilərə yeni texniki missiya göndərəcək

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