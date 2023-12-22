ИСЕСКО направит вторую техническую миссию на освобожденные территории Азербайджана

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) направит вторую международную техническую миссию на освобожденные территории Азербайджана.

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) направит вторую международную техническую миссию на освобожденные территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммада аль-Малика президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится, что ИСЕСКО работает над организацией второй международной технической миссии на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики для оценки состоянии культурного, исторического и религиозного наследия и подготовки отчета для представления его государствам-членам и другим заинтересованным сторонам.