Иран поддержал заявку Азербайджана на вступление в D-8

Иран поддержал заявку Азербайджана на вступление в Организацию экономического сотрудничества восьми развивающихся исламских стран («Исламская восьмерка», D-8).

Иран поддержал заявку Азербайджана на вступление в Организацию экономического сотрудничества D-8 ("Исламская восьмерка").

Как передает Report со ссылкой на Eurasia Review, поддержку выразил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая с речью в режиме видеоконференции на 20-м заседании Совета министров D-8 в Бангладеш.

“Расширение D-8 и присоединение новых членов могут служить инструментом для реализации целей организации. Мы приветствуем готовность и желание нашей дружественной и соседней страны, Азербайджанской Республики, присоединиться к D-8”, - заявил он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан подал заявку на членство в D-8.

"Исламская восьмерка" (D-8) — международная организация по развитию сотрудничества между Бангладеш, Египтом, Нигерией, Индонезией, Ираном, Малайзией, Пакистаном и Турцией. Решение о создании организации было принято в ноябре 1996 года на стамбульской конференции "Сотрудничество в развитии".