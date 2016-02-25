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    Иран отреставрирует Худаферинский мост

    Восстановление археологических памятников предусматривается в соглашении о строительстве ГЭС Худаферин - Гыз Галасы

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "Иран отреставрирует Худаферинский мост и другие исторически важные памятники рядом с этим мостом в Азербайджане".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин.

    По его словам, восстановление археологических памятников предусматривается в соглашении о строительстве ГЭС "Худаферин" - "Гыз Галасы", которое было подписано во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран.

    М.Пак Айин отметил, что эти памятники будут представлены как общее культурное наследие Ирана и Азербайджана.

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