Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу "Россия-24" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Россия-24». “Report” предлагает данное интервью.

- Господин Президент, здравствуйте.

- Здравствуйте.

-2018 год был непростым для мира. Но это хорошее время, чтобы осознать и оценить важность отношений с историческими партнерами, соседями и друзьями. Поэтому нам особенно приятно и мы благодарны Вам за то, что Вы нас принимаете сегодня здесь и нашли время в своем плотном графике.

-Спасибо.

-Господин Президент, каковы политические и экономические итоги 2018 года для

Азербайджана?

-В целом, год был успешным для нашей страны. Азербайджан успешно развивался. В международном плане мы укрепили традиционные отношения с нашими основными партнерами, в первую очередь, с соседними странами. Была подписана Конвенция по урегулированию правового статуса Каспийского моря. Считаю, что это - исторический документ, еще более сближающий прикаспийские страны.

В двустороннем формате год был очень для нас активным. Мы провели очень много двусторонних встреч и участвовали активно в работе международных организаций. В Баку был проведен международный форум на уровне министров иностранных дел стран Движения неприсоединения, а в следующем году будет проведен саммит, и Азербайджан в следующем году возглавит эту крупнейшую международную организацию.

С точки зрения внутриполитических процессов страна успешно развивалась. Внутри Азербайджана не существует потенциальных рисков. А что касается внешних потенциальных рисков, нам удается себя от них беречь. Конечно же, придавали большое значение, как и всегда, экономическим реформам, и 2018 год стал в этом плане, думаю, очень важным. Достаточно сказать, что по оценке Doing business Всемирного банка за этот год Азербайджан поднялся на 32 ступеньки и занял 25-е место в мире. То есть, это говорит о том, что те реформы в плане облегчения ведения бизнеса, прозрачности, поддержки предпринимательству дают хорошие результаты. Это, конечно же, повышает наш инвестиционный рейтинг, и в этом году мы привлекли 10 миллиардов долларов инвестиций. Это дает уверенность инвесторам и также демонстрирует нашу решимость на продолжение политики реформ. Инфляция была чуть более 2 процентов. Доходы населения выросли более чем на 9 процентов. Мы увеличили свои валютные резервы. Держим на приемлемом уровне внешний долг, который находится примерно на уровне 20 процентов от ВВП. Разработана стратегия на ближайшие годы снижения внешнего долга до 10 процентов ВВП. Думаю, что это будет вполне реально. Также должен сказать в этой связи, что наши валютные резервы почти что в 5 раз превышают наш внешний долг. То есть, при желании мы можем рассчитаться со всеми кредиторами в течение максимум одного года. То есть, макроэкономическая ситуация стабильная. Мы решили очень много социальных вопросов. В этом году около 6 тысяч семей вынужденных переселенцев были обеспечены новыми домами и квартирами, где-то это примерно около 30 тысяч человек. То есть, небольшой город в течение года был построен для тех, кто является самой нуждающейся частью нашего общества. Я могу продолжать этот список, но думаю, что это как бы характеризует основные направления нашего развития.

-Я полагаю, что перед Азербайджаном, так же, как и перед многими развивающимися экономиками на пространстве СНГ, так же, как и перед Россией, стоит сейчас задача увеличивать, наращивать все темпы экономического роста. 1, 3 процента – это ожидаемые показатели по росту ВВП за 2018 год. В чем сегодня Вы видите потенциал для прорыва? То есть, если мировые, среднемировые темпы экономического роста составляют 3 и более процентов, то очевидно, что для наших стран важно приблизиться к этому показателю, чтобы не отставать от глобальной экономики.

-Да, вы совершенно правы. Когда мы оцениваем наши показатели в этом направлении и планируем наши будущие шаги, мы всегда отделяем ненефтяной сектор от нефтяного. Потому что нефтяной сектор подвержен колебаниям цен, также подвержен определенному увеличению или сокращению добычи нефти. Азербайджан является активным участником программы ОПЕК+ и мы взяли недавно на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи с тем, чтобы проявлять солидарность со всеми странами. Поэтому, исходя из этих факторов, мы всегда больше внимания уделяем ненефтяной экономике и ненефтяной промышленности. И вот в этом направлении у нас, я думаю, результаты будут намного лучше. По итогам 11 месяцев мы видим рост ненефтяной промышленности в объеме более 9 процентов. Это результат, в первую очередь, нашей программы индустриализации, развития ненефтяного сектора, малого и среднего предпринимательства, создания выгодных условий для фермеров. Наши фермеры освобождены от всех налогов, за исключением налога на землю, и государство выделяет большие субсидии и в плане удобрений, топлива, также и субсидии на производство с тем, чтобы мы стали более значимой страной в плане экспорта сельхозтоваров. Поэтому будущее развитие нашей экономики, конечно, будет всегда поддерживаться нефтегазовым сектором, но устойчивое развитие будет связано с промышленностью, сельским хозяйством, высокими технологиями.

Также из значимых событий этого года я бы отметил запуск третьего спутника на орбиту. Азербайджан уже активный член международного космического клуба. У нас уже 3 спутника. Это также говорит о наших намерениях и наших успехах.

-Здесь на первый план выходят особые отношения с Россией, поскольку наше сотрудничество в ненефтяном секторе – это приоритет, это долгосрочная перспектива. Вы в этом году встречались с российским лидером 6 раз. Это указывает на то, что обе стороны понимают важность этого взаимодействия, важность этих контактов. Обсуждается создание зеленых коридоров, обсуждаются условия снятия ограничений для взаимной торговли, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса. Где Вы видите сейчас главные решения и временные ориентиры? Когда эти решения должны быть приняты?

-Да, вы правы. В этом году российско-азербайджанские отношения развивались очень стремительно. Наши отношения в принципе характеризуются очень динамичным развитием, стабильностью, предсказуемостью. Мы - добрые соседи и надежные друзья. Это было доказано не раз, и этот высокий уровень доверия, в первую очередь, и политического взаимодействия способствует осуществлению многих проектов. Вы правильно отметили, с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным мы встречались 6 раз, в том числе и в рамках моего официального визита в Россию, и его визита в Азербайджан, а также на международных мероприятиях. Каждая из этих встреч давала результат. Мы очень серьезно подошли к вопросу увеличения товарооборота, были выработаны дорожные карты по развитию разных направлений взаимодействия. Я рад, что сегодня как азербайджанские инвесторы, так и российские инвестируют в экономики наших стран. Создаются очень льготные условия для увеличения товарооборота, для создания совместных производств. Российские банки в большом объеме, на сотни миллионов долларов финансируют важные индустриальные проекты в Азербайджане. Это показатель наших отношений и также показатель того, что Азербайджан является именно той страной, где банки не боятся потерять деньги. Мы всегда отвечаем за все свои обязательства.

Мы определили планы на 2019 год. Буквально недавно в Москве состоялось очередное заседание российско-азербайджанской межправительственной комиссии. Также в этом году в присутствии президентов России и Азербайджана в Баку состоялся российско-азербайджанский межрегиональный форум. То есть, это тоже важное направление нашего сотрудничества - активное взаимодействие с российскими регионами и выстраивание торгово-экономических отношений с ними. Я думаю, что серьезный толчок двусторонней торговле дадут наши совместные транспортные инициативы. Проект «Север-Юг» уже реализуется. Только в этом году мы видим десятикратный рост транзита через Азербайджан из России и в Россию, в том числе и наши грузоотправители активно пользуются этой транспортной артерией. То есть, мы комплексно подходим к нашим отношениям. Фундамент – это наша историческая дружба. На этом фундаменте мы построили очень серьезную базу политических отношений и имеем четкое понимание по развитию торгово-экономических, транспортных, энергетических отношений, конечно же, отношений в гуманитарной сфере. Я должен сказать, что россияне занимают первое место по количеству туристов в Азербайджан.

-И их можно понять.

-Да. В этом году более 800 тысяч россиян посещают нашу страну и чувствуют себя очень комфортно, как дома. Так что наши отношения очень насыщены и, я думаю, являются хорошим примером, как должны строить отношения соседи.

-Господин Президент, Вы упомянули о том, что в следующем году Азербайджан возглавит организацию Движение неприсоединения. Но ведь эту возможность можно использовать и для того, чтобы развивать отношения с Евразийским экономическим союзом. Это тоже территория, без которой не обойтись, и здесь есть возможности укреплять отношения, контакты не только на двусторонней основе, но и в рамках Евразийского сообщества.

-Да, безусловно, и мы в этом направлении работаем. Я должен сказать, что у нас с абсолютным большинством стран-членов Евразийского союза очень тесные, дружественные отношения, в том числе в торгово-экономической сфере. У нас существуют договора о свободной торговле с этими странами. Конечно, главный наш торгово-экономический партнер – это Российская Федерация. Также у нас существует формат свободной торговли. Поэтому мы, конечно же, будем наращивать потенциал сотрудничества. На данном этапе это сотрудничество носит больше двусторонний характер, иногда трехсторонний, но не шире. Как будут развиваться события в следующем году - покажут время и конкретные результаты. Но, конечное же, как страна-председатель Движения неприсоединения мы будем повышать свою роль на международной арене и, конечно же, будем также стремиться к тому, чтобы страны-партнеры Азербайджана имели с нашей стороны такую же поддержку, которую они оказывают нам.

-Не могу не упомянуть о ваших энергетических проектах и ваших энергетических амбициях на мировом рынке. Сегодня мы наблюдаем уникальное для многих сочетание Россия-Турция-Азербайджан и то, как Россия и Азербайджан через Турцию направляют газовые потоки в Европейский Союз. Нас часто пытались столкнуть здесь, пытались обозначить как конкурентов, совершенно очевидно, что мы сегодня вместе создаем энергетическую безопасность Евросоюза во благо наших государств. Что это для Вас за проекты? Что для Вас означало открытие Южного газового коридора?

-Я считаю, что сегодняшняя ситуация, которую вы охарактеризовали, это именно та, которая и должна была быть. И мы к этому шли долгое время, может быть, с различных направлений, с различной скоростью, но в результате пришли именно к тому, о чем вы говорите, что сегодня на энергетической карте мира уже как бы образовался такой формат сотрудничества - Россия-Турция-Азербайджан, которое и в двустороннем плане, и в трехстороннем плане имеет очень большие перспективы.

Наши энергетические проекты мы начали осуществлять еще в начале 2000-х годов - в плане строительства нефтепроводов и газопроводов. Потому что у нас для того, чтобы выйти на мировые рынки, было просто необходимо строить инфраструктуру. У нас нет выхода в открытый океан. Россия относительно недавно в этом направлении предприняла шаги. Хотя мы помним, что много лет назад еще был реализован проект «Голубой поток». О нем сейчас немного подзабыли. Но это ведь тоже проект строительства по дну Черного моря газопровода из России в Турцию. То есть, в принципе ничего нового в том, что произошло в этом году - открытие морской фазы «Турецкого потока» - нет. Просто политическое взаимодействие России и Турции высокого уровня позволило этот проект реализовать или же ускорить реализацию. Поэтому мы как друзья России и Турции приветствовали этот проект и мы присутствовали на высоком правительственном уровне на церемонии открытия этого проекта.

Что касается проекта «Южный газовый коридор», то в мае этого года он был официально запущен. Это проект, который объединяет в себе 4 важных самостоятельных проекта. Это - разработка крупнейшего газоконденсатного месторождения «Шахдениз» и строительство трех интегрированных газопроводов. На сегодняшний день 3 сегмента из 4-х этого проекта уже реализованы, и после официального открытия Южного газового коридора в мае, в июне было открытие проекта TANAP. Таким образом, мы будем в большем объеме транспортировать газ на турецкий, а далее - на европейский рынок. Это также продолжение нашей политики, потому что еще в 2007 году мы открыли газопровод из Баку до турецкого города Эрзурум и являемся экспортерами газа на турецкий рынок. Южный газовый коридор позволит нам увеличить в 2 раза экспорт газа на турецкий рынок, а также выйти на рынки сопредельных с Турцией стран и дальше в Западную Европу. Это даст нам возможность реализовать наш большой газовый потенциал, принесет миллиарды долларов в казну. Это уже создало десятки тысяч рабочих мест и, конечно же, создает совершенно новую энергетическую карту Евразии. Объединение усилий Азербайджана, России и Турции в этом направлении не только позволит нам в полной мере реализовать наши планы, обеспечить наши интересы, но также иметь очень прогнозируемую политику в плане развития наших энергоресурсов и их транспортировки.

-Я могу сразу сказать несколько слов о прогнозируемой политике со стороны конкурентов. Поскольку чем сильнее страна, чем больше ее успех, тем больше на нее давление, и здесь борьба за энергетическое влияние очевидна. Вы можете посмотреть на Россию и на давление со стороны западных стран, в первую очередь, со стороны Соединенных Штатов, которому мы подвергаемся именно из-за своих энергетических планов в Европе. Вы готовы присоединиться? У этого есть побочные эффекты.

-Дело в том, что в плане развития наших энергетических проектов мы такого давления никогда не ощущали. Я бы даже сказал наоборот, исходя из того, что азербайджанский газ будет в определенной степени обеспечивать энергобезопасность европейских стран, мы ощущали поддержку со стороны Евросоюза. Ежегодно в Баку проводится Консультативный совет по реализации проекта «Южный газовый коридор». Поскольку в этом проекте несколько стран-членов Евросоюза, Евросоюз на высоком уровне всегда представлен в рамках этого Консультативного совета. Мы свои энергетические проекты реализуем, потому что они нам нужны. Потому что мы являемся страной с очень богатыми нефтегазовыми запасами, нам нужно их продавать, зарабатывать деньги. Поэтому мы привлекли компании-инвесторы, поэтому мы привлекли банки, строим газопроводы, нефтепроводы. Только Южный газовый коридор обходится в порядка 40 миллиардов долларов. Большая часть этих инвестиций – это заемный капитал. Поэтому, конечно же, активное сотрудничество с международными финансовыми институтами – это было важным фактором этого проекта.

Поэтому в данном контексте в плане реализации энергетических проектов мы никаких препятствий не ощущаем. С другой стороны, вы совершенно правы, что значение и роль Азербайджана не только на энергетическом рынке, но и, в целом, в геополитическом плане растет. Страна становится более развитой, имеет больше планов по утверждению себя в регионе, и пропорционально нашему развитию, пропорционально тому, как мы проводим независимую политику, на нас растет и давление. Но оно не связано с энергетическими факторами, оно связано с попытками втянуть иной раз нас в какие-то авантюры, которые категорически противопоказаны нашему народу и нашей стране. Я в начале беседы сказал, что в нашей стране, в Азербайджане не существует потенциальных рисков и угроз - ни физических, ни идеологических, ни социальных, ни политических. Все, что может нарушить покой наших граждан, может быть привнесено извне. Поэтому мы очень бережно относимся к вопросам, связанным с нашим суверенитетом, очень чувствительно к этому относимся, к вопросам, связанным с нашей безопасностью, с безопасностью наших граждан. Поэтому попытки втягивания Азербайджана в какие-то международные авантюры всегда терпели фиаско. Наверное, кому-то это не нравится, и периодически мы видим эти результаты. Как правило, они выражаются в принятии каких-то резолюций международных организаций, где мы вообще не участвуем.

-Или обвинениях в нарушении прав человека.

-Совершенно верно.

-Любимая тема.

-Да, именно так. Причем странно, когда принимают против нас резолюции те структуры, где мы не являемся членами, и членами которых становиться не собираемся. Вот это вызывает больше и больше, как говорится, улыбок. Также, конечно, активно используются пропагандистские фейковые вбросы в прессу. Это излюбленный метод очернительства, шантажа и попыток оказать давление. Но у нас уже выработался к этому иммунитет. Граждане Азербайджана очень хорошо понимают, что стоит за этими попытками информационных вбросов. Уверенное и поступательное развитие, безопасное развитие, стабильное развитие Азербайджана – это самый лучший ответ всем тем, кто хочет нам навредить.

-Чем шире и глубже культурное и образовательное пространство, в том числе между нашими странами, чем образованнее граждане, тем проще и быстрее они разберутся с тем, где правда, а где вымысел. Здесь я не могу не вернуться к нашим историческим связям, к нашим отношениям. Азербайджан всегда, на протяжении всех этих уже 27 лет после распада Советского Союза оставался страной, где русский язык чувствует себя как дома. Именно этим, наверное, объясняется такой поток туристов в Азербайджан. Сколько школ сегодня обучают на русском языке? Кто сегодня уезжает в Россию получать образование? Для нас это тоже очень важно. Поскольку это связь на будущее, это связь будущих поколений.

-В Азербайджане более 340 школ с обучением на русском языке, а в более 3 тысячах школ русский язык преподается. Если так для сравнения могу сказать, что всего в стране где-то 4,5 тысячи школ. То есть, в абсолютном большинстве наших школ русский язык преподается, а в более 340 школах идет обучение на русском языке, и количество этих школ растет. В данном случае наша политика по сохранению русского языка дает хорошие результаты. Я очень часто бываю в школах, особенно накануне нового учебного года, и вижу, что и новые отделения на русском языке создаются, и есть такая потребность. Конечно, каждый гражданин страны, в первую очередь, должен знать свой государственный язык, и с этим у нас в Азербайджане проблем нет. Государственный язык – азербайджанский, и все делопроизводство ведется на азербайджанском языке, так, как и должно быть. Но знание русского языка – это и потребность, и это - дань уважения нашим историческим связям. Сегодня я вижу как это востребовано в обществе. Потому что, вы совершенно правы, около миллиона россиян, которые сюда приезжают, они, я думаю, в первую очередь, приезжают, потому что чувствуют себя комфортно, в комфортной среде. И это очень важно. Поэтому наша политика по сохранению русского языка, по созданию лучших условий для его развития - абсолютно правильная, и мы видим позитивные результаты. Отдавая дань уважения русскому языку, мы ни в коей мере не ущемляем свой язык. Это просто невозможно. Я считаю, что сегодняшнее развитие Азербайджана является примером тому, как можно совместить свои национальные черты, идентичность, будучи открытыми миру и, в первую очередь, отношениям со своими соседями. Мы также за последние годы создали два филиала ведущих российских вузов - МГУ имени Ломоносова и Медицинской академии имени Сеченова, где тоже обучение ведется на русском языке преподавателями из России. Поэтому культурно-гуманитарная сфера, образовательная сфера – это та сфера, которая будет постоянно способствовать поддержанию связей между нашими странами и народами. Вы отметили, что прошло 27 лет после того, как распался Советский Союз, и выросло новое поколение. Конечно, мы хотим, чтобы граждане Азербайджана знали и русский язык, и английский язык, в первую очередь, конечно, свой родной язык. Чтобы знали как можно больше языков и могли спокойно без переводчика общаться.

-Русский язык – это язык международного общения. Мы здесь говорим о русском языке именно в таком контексте, и конечно, еще раз подчеркну, что это докажет то, что мы сегодня с Вами обсуждаем и делаем, будет не зря, будет не напрасно, если следующие поколения будут знать и ценить партнерство, которое было заложено их предками. Господин Президент, каковы Ваши ожидания от 2019 года? Какие события, Вы предполагаете, будут играть важную роль в жизни Азербайджана, в жизни наших стран? Что Вам хотелось бы решить?

- В 2019 году, я уверен, наша страна будет развиваться поступательно. Те реформы, которые мы осуществляем, уже большая их часть себя проявит в 2019 году. Мы закончим процесс трансформации азербайджанской экономики, поэтому, думаю, в плане экономического развития все планы будут реализованы. Также уже принят государственный бюджет. Он как всегда и социально ориентирован. Поэтому все социальные программы будут реализованы. Мы планируем в следующем году также ввести в строй более 4-х тысяч квартир для вынужденных переселенцев и беженцев и более 800 квартир для семей погибших во время войны между Арменией и Азербайджаном. То есть, социальная направленность нашей экономики будет очень значимой.

Также в 2019 году, я думаю, будут сделаны важные шаги для превращения Азербайджана в международный транспортный центр. Сегодня проекты «Север-Юг» и «Восток-Запад» проходят через нас. Мы единственная страна, которая участвует в этих двух проектах, а количество стран, которые подключаются к этим проектам, с каждым годом растет. Мы создали самую современную транспортную инфраструктуру в Азербайджане - железнодорожную, морские перевозки, авиаперевозки, 6 международных аэропортов, автодороги. Могу сказать, что, по оценкам Давосского экономического форума, по качеству автомобильных дорог Азербайджан в мире занимает 34-е место. Это достаточно высокий показатель, говорит о том, какое внимание мы уделяем этим проектам. Мы, конечно, как председатель Движения неприсоединения будем активно вести работу на международной арене и оказывать поддержку странам-членам.

Также, конечно, мы надеемся, что в 2019 году будут позитивные подвижки в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Думаю, что события, которые произошли в Армении весной этого года, - это наглядный показатель бесперспективности политики сохранения статус-кво со стороны Армении. Мы за эти годы прошли очень большой путь в развитии, и баланс экономического потенциала и всех других компонентов между Азербайджаном и Арменией давно уже нарушен. Думаю, что наша политика по наращиванию экономического потенциала, энергетических, транспортных проектов в определенной степени и стала причиной того, что в Армении произошло. Помимо всех прочих вопросов, которые беспокоили армянское общество, одним из факторов событий весны этого года было тяжелое социально-экономическое положение, в которое Армения попала или сама себя туда ввергла. А это, я глубоко убежден, произошло в результате неурегулированности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Поэтому я думаю, что и в обществе Армении, и во властных структурах будет больше понимания того, что только при справедливом урегулировании конфликта, только после освобождения оккупированных территорий армянская экономика сможет существенно вырасти. В противном случае, думаю, что результатов серьезных социально-экономических преобразований в Армении будет ожидать трудно.

То есть, мы видим результаты своей политики, мы всегда хотели и хотим урегулировать конфликт путем переговоров. Но, естественно, для того, чтобы урегулировать его путем переговоров, нужны очень серьезные рычаги. Мы вели и будем вести политику по демонстрации того, какие преимущества принесет мир в регион и какие сложности будут существовать в Армении в случае, если мира не будет. Я глубоко убежден, что единственный путь для того, чтобы новое армянское руководство смогло осуществить все свои планы по преобразованию страны – это путь урегулирования конфликта с Азербайджаном. А для этого нужно выйти с территорий, которые им не принадлежат, и дать возможность сотням тысяч азербайджанцев вернуться на свои земли. Поэтому есть надежда, что в этом плане будет больше понимания. Но загадывать я не могу, как говорится, время покажет. Но и мы будем последовательно вести ту политику, о которой я говорил, тем более видя, что она приносит результаты.

-Стратегическое терпение, выдержка, взвешенность и сосредоточенность на собственном развитии – это выбор Азербайджана в 2019 году.

-Совершенно верно. Вы очень четко сформулировали именно то, что мы планируем и делаем.

-Я желаю Вам успехов. Большое спасибо за это интервью и всех благ.

-Спасибо. Всегда рад видеть вас. Хочу воспользоваться возможностью в преддверии Нового года пожелать россиянам всего самого хорошего, мира, благополучия, счастья в Новом году.

-Спасибо.

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