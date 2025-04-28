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Интерпол объявил экс-начальника охраны Макрона в розыск с “красным уведомлением”

Интерпол объявил экс-начальника охраны Макрона в розыск с “красным уведомлением” Интерпол объявил в розыск начальника охраны Макрона с “красным уведомлением”
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 09:06
Интерпол объявил экс-начальника охраны Макрона в розыск с “красным уведомлением”

После длительной процедуры генеральный секретариат Интерпола единогласным решением признал розыск гражданина Франции Александра Беналла обоснованным и в апреле 2025 года включил его в международный розыск с "красным уведомлением", а также разослал уведомления всем государствам-членам.

Как сообщает Report, это решение принято на основании запроса, поданного в 2024 году в связи с уголовным делом, проводимым Службой государственной безопасности Азербайджана.

Как известно, экс-глава Службы охраны президента Франции Александр Беналла и вице-президент французской компании SAUR с миллиардным оборотом Анасс Дерраз (в настоящее время находится в Азербайджане, привлечен к ответственности) обвиняются в получении взяток в крупных размерах и совершении других преступных деяний в обмен на снятие в 2018 году международных санкций с активов российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова.

Ранее в зарубежной и местной прессе были опубликованы статьи по этому делу, в которых говорилось, что французские официальные лица требовали взятку у Фархада Ахмедова, обещая взамен, что его яхта "Луна" будет освобождена из-под международного ареста, а сам он будет защищен от санкций.

Согласно информации, Ахмедов перевел часть денежных средств в размере нескольких миллионов долларов на счет Дерраза в AL HILAL BANK и на счет Беналла в BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR.

Дерраз, который неизвестным образом попал в руки следствия, в Азербайджане привлечен к ответственности и ему запрещен выезд из страны, а в Интерпол было подано заявление об объявлении Беналла в международный розыск.

Тот факт, что Интерпол объявил Беналла в международный розыск на самом серьезном правовом основании — в виде красного уведомления, свидетельствует о том, что СГБ Азербайджана располагает неопровержимыми и достоверными доказательствами. "Красное уведомление" подразумевает арест человека в стране его нахождения и его экстрадицию в страну, объявившую лицо в розыск. Известно, что в настоящее время А. Беналла находится в процессе экстрадиции в третьей стране.

Ожидается, что в ближайшее время начнется открытый судебный процесс по уголовному делу в отношении А.Дерраза, находящегося под следвтием в Баку.

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Версия на английском языке Interpol issues red notice for Macron’s former security chief
Версия на азербайджанском языке İnterpol Makronun mühafizə rəisini “Qırmızı bülleten”lə axtarışa verib

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