Мамедъяров: Азербайджан заинтересован в проектах по укреплению экономического сотрудничества на Каспии

"Азербайджан проявляет весьма высокую заинтересованность в реализации проектов, служащих интересам укрепления экономического сотрудничества и наиболее полного раскрытия богатого потенциала прикаспийских государств".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в интервью журналу "Внешняя политика и дипломатия Туркменистана" касательно проведения 1-ого Каспийского экономического форума.

"А потому и к предстоящему экономическому форуму в Туркменбаши мы подготовились, по нашему убеждению, довольно основательно. Наши основные ожидания от запуска этого формата сотрудничества прикаспийских стран заключаются в конкретизации взаимодействия в рамках важных инициатив, осуществляемых в регионе. Полагаем, что интенсификация энергетических, логистических и прочих проектов будет служить интересам каждой из наших стран и пространства Каспия в целом", - заявил Э.Мамедъяров.

По его словам, Азербайджан настроен на продолжении линии активного участия в раскрытии богатейшего экономического потенциала региона.

"И, конечно же, Азербайджанская Республика рассматривает тесное взаимодействие с соседними странами как фактор, способный придать серьёзный эффект нашим совместным усилиям. Мы открыты к различным форматам взаимовыгодной кооперации как на двусторонней и трёхсторонней основе, так и объединяющим все прикаспийские государства. Главное, чтобы осуществляемые нами проекты соответствовали интересам развития наших стран и служили ещё большему углублению существующего между нами сотрудничества в различных областях", - добавил министр.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Азербайджан и Туркменистан связывали братские и дружеские отношения.

"Исторически нас объединяют общие корни, а географически мы связаны Каспием, который всегда играл важную роль в судьбах наших народов. А потому далеко неслучайно, что как в Азербайджане, так и в Туркменистане придают столь большое значение раскрытию потенциала Каспийского моря и международного сотрудничества прибрежных стран", - сказал Э.Мамедъяров.